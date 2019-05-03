Отрицаемая справедливость преследует потомков переживших Геноцид: Зограб Мнацаканян

На мероприятии, посвященном 104-й годовщине Геноцида армян, организованном 30 апреля Программой арменоведения Иерусалимского Еврейского университета, было представлено послание министра иностранных дел РА Зограба Мнацаканяна. Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в своем послании глава внешнеполитического ведомства Армении выразил благодарность Еврейскому университету Иерусалима за последовательность в организации мероприятий, посвященных Геноциду армян.

“Армянский и еврейский народы делят не только многовековую историю, но и глубокую боль массовых убийств, обусловленных преследованиями и идентичностью, преступления геноцида. Сегодня наши народы уверенно доказали свою стойкость и стабильность, чтобы восстановить свою жизнь, подтвердить свою четкую идентичность, укрепить свое цивилизационное влияние и наследие и восстановить нации – государства”, - написал он.

Министр подчеркнул, что, тем не менее, боль геноцида продолжает преследовать потомков переживших, свидетельством чего является четкое стремление добиться справедливости и бороться с безнаказанностью за массовые зверства. По его словам, признание и осуждение Геноцида армян, дань уважения достоинству жертв и поминовение их памяти являются мощным средством предотвращения тяжких преступлений.

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