На востоке Индии из-за циклона отменяют поезда и закрывают аэропорты

Министерство железных дорог Индии информировало об отмене в ближайшие сутки более 220 поездов, проходящих по территории восточного штата Одиша, к которому приближается мощный циклон "Фани". Как сообщает в пятницу газета The Economic Times, Управление гражданской авиации Индии объявило о закрытии аэропорта в городе Бхубанешвар, в пятницу также будет закрыт аэропорт в Калькутте.

Власти Одиши (иногда встречается устаревшее название Орисса) эвакуировали более 1 млн человек. Их селят в лагерях временного размещения вдали от побережья, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Циклон "Фани" движется на штат со стороны Бенгальского залива. По расчетам метеорологов, он должен ударить по побережью в пятницу. Он несет с собой мощные ливни и ветер, порывы которого достигают 200 км/ч.

Ожидается, что циклон может затронуть некоторые районы соседних штатов Андхра-Прадеш и Западная Бенгалия.