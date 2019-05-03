Трамп призвал республиканцев и демократов сотрудничать во благо США

Президент США Дональд Трамп призвал в четверг Республиканскую и Демократическую партии оставить разногласия и наладить сотрудничество во благо страны. Такое заявление политик разместил в Twitter.



"Итак, через два года усердной работы и попыток каждой партии сделать все возможное, чтобы заставить другую партию выглядеть как можно хуже, пришло время вернуться к делу. Доклад [спецпрокурора Роберта] Мюллера твердо изложил, что не было сговора с Россией (естественно)", - написал глава государства, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Но теперь республиканцы и демократы должны сплотиться во благо американского народа. Больше никаких дорогостоящих и длительных расследований. Давайте работать над иммиграцией (границей), инфраструктурой, гораздо более низкими ценами на лекарства и над многим другим. И давайте делать это сейчас!" - добавил он.