Швеция единогласно ратифицировала соглашение Армения – ЕС

Парламент Швеции единогласно ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения - ЕС.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Посольство Армении в Стокгольме на своей странице в Facebook.

“2 мая в Парламенте Швеции - Риксдаге состоялось обсуждение относительно ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА - ЕС, на которое был приглашен посол Александр Арзуманян.

На обсуждении выступили представители шести фракций парламента, которые выразили свою поддержку ратификации соглашения.

В завершение обсуждения председатель комитета по внешним вопросам Парламента пригласил посла на краткосрочный прием.

Вечером того же дня по итогам голосования Риксдаг Швеции единогласно ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения – ЕС”, - говорится в сообщении посольства.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС было подписано в Брюсселе в 2017 году. Соглашение ратифицировали Болгария, Дания, Эстония, Великобритания, Литва, Латвия, Люксембург, Мальта, Польша, Румыния, Германия, Финляндия, Венгрия. Швеция - 14-я страна ЕС, ратифицировавшая соглашение.

Соглашение ратифицировала и Армения.