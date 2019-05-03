Европейские индексы - 02-05-19
МОСКВА, 3 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 2 мая:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.01% и составил 12345.42 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.85% и составил 5538.86 пункта, британский FTSE снизился на 0.46% и составил 7351.31 пункта, а российский RTSI снизился на 0.83% и составил 1238.05 пункта.
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