Цены на цветные металлы - 02-05-19

ЛОНДОН, 3 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 2 мая были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 1817.50 долларов США, цена на медь снизилась на 3.42% и составила 6215.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 4.57% и составила 1871.00 долларов США, цена на никель снизилась на 2.29% и составила 12165.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.52% и составила 19450.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 2.19% и составила 2745.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 34750.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.