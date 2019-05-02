В Ереване 2 мая стартовало первое заседание межправительственной комиссии Армения-ОАЭ.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, на заседании с приветственным словом выступил сопредседатель армянской стороны, генеральный секретарь МИД Армении Ваагн Меликян. Приветствуя государственного министра ОАЭ, сопредседателя армяно-эмиратской межправительственной комиссии Ахмеда Али Аль-Сайега и других членов комиссии, Меликян отметил, что межправительственные комиссии являются практической платформой и прекрасным поводом, чтобы раскрыв и поставить на прочную основу возможности двусторонних связей во многих областях.

Говоря об особом значении Ближнего Востока во внешней политике Армении, генеральный секретарь МИД Армении особо подчеркнул традиционно теплые отношения и эффективное и многоплановое сотрудничество с ОАЭ после обретения Арменией независимости, о чем свидетельствуют подписанные между двумя странами более двух десятков документы, взаимные визиты, консультации, деловые встречи, экспертные визиты и т.д.

Подчеркнув важность проводимых в рамках заседания межправительственной совместной комиссии обсуждений, генеральный секретарь МИД указал на потенциал сотрудничества в сфере сельского хозяйства, окружающей среды, энергетической инфраструктуры, территориального управления, образования, науки, СМИ и ряда других областей. Подчеркнув важность углубления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества со странами Персидского залива, Ваагн Меликян отметил, что Армения рассматривает Объединенные Арабские Эмираты как важнейший мост между Арменией и регионом Персидского залива, и в то же время предлагает рассматривать Армению в качестве благоприятной платформы для ОАЭ, чтобы выйти на рынок стран СНГ и ЕАЭС.

Приветствуя сопредседателя межправительственной комиссии Ваагна Меликяна и членов армянской делегации, государственный министр ОАЭ поблагодарил за теплый прием и высокий уровень организации заседания.

Подчеркнув особый ход двусторонних отношений за последние 21 год, государственный министр отметил важность подписания важнейших экономических соглашений в сфере туризма, инвестиций и торговли. В этом контексте была подчеркнута важность визита президента Армении в ОАЭ в январе 2019 года и визита министра иностранных дел ОАЭ в Армению в июле 2017 года.

Подтвердив стратегическое значение двусторонних экономических отношений, государственный министр подчеркнул, что ОАЭ является 8-м по величине экспортным рынком Армении и 11-м источником армянского импорта во всем мире.

В конце встречи стороны пожелали друг другу плодотворных и продуктивных обсуждений и выразили уверенность в том, что договоренности, которые будут достигнуты в результате заседания межправительственной комиссии, и подписанные соглашения, внесут серьезный вклад в дальнейшее укрепление отношений между Арменией и ОАЭ.