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Армине Маргарян освобождена от должности руководителя офиса Совета безопасности


Решением премьер-министра Никола Пашиняна, Армине Маргарян освобождена от должности руководителя офиса Совета безопасности. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра.

Армине Маргарян была назначена на этот пост в феврале. До этого она была советником секретаря Совета безопасности Республики Армения.




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