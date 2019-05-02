Решением премьер-министра Никола Пашиняна, Армине Маргарян освобождена от должности руководителя офиса Совета безопасности. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра.

Армине Маргарян была назначена на этот пост в феврале. До этого она была советником секретаря Совета безопасности Республики Армения.