Премьер-министр принял руководителей структур ООН в Армении во главе с Шомби Шарпом

Премьер-министр Никол Пашинян принял руководителей структур ООН в Армении во главе с постоянным координатором ООН Шомби Шарпом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян подчеркнул важность сотрудничества между правительством Республики Армения и структурами ООН по различным направлениям и высоко оценил реализуемые в нашей стране совместные программы. Никол Пашинян подчеркнул, что правительство Армении инициировало амбициозную программу реформ, и необходимо сопоставление программ исполнительной власти Армении и структур ООН для более эффективного осуществления запланированных мероприятий.

Шомби Шарп приветствовал инициативную политику правительства Республики Армения, добавив, что ООН со своими структурами готова продолжать тесное сотрудничество с армянскими коллегами в целях содействия запланированным мероприятиям и реформам.

Представители Программы развития ООН, Детского фонда ООН, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Фонда ООН в области народонаселения, офиса ООН по промышленному развитию, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, руководитель офиса Международной организации по миграции, исполнительный руководитель Всемирной организации здравоохранения, руководитель офиса Департамента глобальных коммуникаций ООН, национальный координатор Международной организаций труда, советник офиса постоянного координатора ООН по вопросам сотрудничества, советник по вопросам мира и развития ООН представили премьер-министру подробности о своей деятельности, а также сотрудничестве с разными структурами правительства Республики Армения.

Затем собеседники обсудили вопросы, связанные с модернизацией государственного управления, сотрудничеством в сферах сельского хозяйства, промышленности, здравоохранения, туризма, инфраструктур, равномерного регионального развития и других отраслях.