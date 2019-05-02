Глава МИД Армении принял госминистра ОАЭ

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 2 мая принял государственного министра ОАЭ, сопредседателя армяно-эмиратской межправительственной комиссии Ахмеда Али Аль-Сайега.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, приветствуя гостя, министр Мнацаканян подчеркнул, что в последнее время динамика армяно-эмиратских отношений, высокий политический диалог и регулярные визиты на высшем уровне являются прочной основой для дальнейшего развития многопланового сотрудничества между двумя дружественными странами. Министр иностранных дел выразил уверенность, что усилия по расширению двусторонней повестки дадут ощутимые результаты в других областях сотрудничества.

Собеседники согласились, что проведение первого заседания межправительственной комиссии Армения-ОАЭ придаст новый импульс дальнейшему укреплению двусторонних экономических связей. В качестве приоритетных направлений сотрудничества были отмечены финансовая, торгово-экономическая, продовольственная безопасность и научно-образовательная сферы. Стороны подчеркнули важность принятия мер по укреплению связей между представителями бизнес-сообществ.

Министр иностранных дел Армении представил собеседнику широкую повестку реформ, основой которых является формирование благоприятной среды для развития экономики, основанной на инновациях и технологическом прогрессе. Стороны выразили готовность предпринять практические шаги для активизации сотрудничества в области высоких технологий и креативного образования.

В ходе встречи собеседники также обменялись мнениями по ряду международных и региональных вопросов.