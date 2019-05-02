Президент Армении принял  государственного министра ОАЭ

Президент Армении Армен Саркисян 2 мая принял государственного министра ОАЭ, сопредседателя армяно-эмиратской межправительственной комиссии Ахмеда Али Аль-Сайега и возглавляемую им делегацию.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян приветствовал проведение первого заседания межправительственной комиссии и выразил уверенность, что все договоренности, достигнутые в ходе его недавнего визита в ОАЭ, будут реализованы. Президент Саркисян выразил готовность поддержать реализацию этих программ.

Выразив благодарность за встречу, государственный министр Ахмед Али Аль-Сайег отметил, что встречи с лидерами ОАЭ во время визита президента Армении в ОАЭ стали ориентиром для проведения сегодня дискуссий по различным сферам.

Он сообщил, что уже состоялись первые встречи межправительственной комиссии Армения-ОАЭ, в ходе которых были достигнуты определенные договоренности по ряду важных вопросов.

Сопредседатель армяно-эмиратской межправительственной комиссии заявил, что планируется наладить более тесное сотрудничество в сферах экономики, образования, культуры, новых технологий и других областях. Отметив, что в Армении уже есть успешные примеры эмиратского бизнеса, министр ОАЭ подчеркнул важность как их дальнейшего развития, так и присутствия армянских бизнесменов на рынке ОАЭ.