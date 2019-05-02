Президент Республики Арцах принял председателя Следственного комитета Республики Армения

Президент Республики Арцах Бако Саакян 2 мая принял председателя Следственного комитета Республики Армения Айка Григоряна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Республики Арцах, на встрече, в которой приняли участие генеральный прокурор Арцаха Артур Мосиян, министр юстиции Арарат Даниелян, начальник полиции Игорь Григорян, были обсуждены разные вопросы, касающиеся взаимодействия между соответствующими структурами двух армянских республик.