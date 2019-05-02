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Президент Республики Арцах принял председателя Следственного комитета Республики Армения


Президент Республики Арцах Бако Саакян 2 мая принял председателя Следственного комитета Республики Армения Айка Григоряна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Республики Арцах, на встрече, в которой приняли участие генеральный прокурор Арцаха Артур Мосиян, министр юстиции Арарат Даниелян, начальник полиции Игорь Григорян, были обсуждены разные вопросы, касающиеся взаимодействия между соответствующими структурами двух армянских республик.




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