Комиссия НС Арцаха дала положительное заключение относительно законопроекта о внесении изменений в госбюджет страны

2-го мая состоялось заседание постоянной комиссии Национального собрания по финансово-бюджетным вопросам и экономическому управлению под председательством Арама Григоряна, с целью обсуждения законопроекта «О внесении изменений в закон Республики Арцах "О государственном бюджете Республики Арцах на 2019 год"».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Арцаха, Арам Григорян сообщил, что по предложению инициатора законопроект будет обсуждаться в особом порядке - в тот же день, в двух чтениях.

Представляя законопроект, полномочный представитель правительства, министр финансов Артур Арутюнян отметил, что принятие закона обусловлено принятыми в 2018 году 20-го декабря изменениями в Кодексе о недрах Республики Арцах и изменениями в законе Республики Арцах «О природоохранительных платежах и платежах за природопользование», принятыми в 2019 году 27-го марта. По словам министра, по законопроекту предлагается увеличение дохода налоговых поступлений и государственных пошлин, предусмотренных государственным бюджетом в 2019 году на 3 млрд. драмов, а также увеличение объема капитальных вложений, предусмотренных государственным бюджетом в 2019 году.

Депутаты в виде процедуры вопросов-ответов получили разъяснения от министра финансов относительно законопроекта. В результате голосования комиссия дала положительное заключение относительно законопроекта.