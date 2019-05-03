Предстоящие на 3 мая события

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события:

Сегодня, 3 мая, министр экономического развития и инвестиций Армении Тигран Хачатрян выступит на пресс-конференции. Он представит проделанную министерством работу за январь-апрель 2019 года и затронет предстоящие задачи.

В Ереване состоится обсуждение, в ходе которого будут представлены работы, направленные на профилактику и контроль над неинфекционными заболеваниями в Армении. С речью выступит министр здравоохранения РА Арсен Торосян.

Тюрколог, переводчик Тиран Локмагозян и историк Грануш Харатян представят свои наблюдения о выборах Армянского Патриарха Константинополя.

На встрече с журналистами политолог Александр Искандарян коснется проходящих в Азербайджане турецко-азербайджанских учений “Мустафа Кемаль Ататюрк - 2019” и состоявшегося в Ереване заседания Межправительственного совета Евразийского экономического союза.

Праздник вина в Ереване. 3 и 4 мая в центре столицы можно будет дегустировать лучшие вина Армении. Ежегодное мероприятие “Дни вина Еревана” за эти годы успело стать одной из визитных карт Еревана.

Премьера в кинотеатре “Москва”. Будет представлен фильм народного артиста Микаела Погосяна “Солнце, горы и любовь”. На премьере будут присутствовать премьер-министр Армении Никол Пашинян, политические деятели, актеры.

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