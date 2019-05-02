Вице-премьер Тигран Авинян принял делегацию немецкого института “Фраунгофер”

Вице-премьер Республики Армения Тигран Авинян 2 мая принял находящуюся в Армении с ознакомительным визитом делегацию объединяющего более 70 научно-исследовательских центров института “Фраунгофер” во главе с директор по развитию бизнеса и европейским вопросам Йенсом Гюнтером Нойгебауэром.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Тиграна Авиняна, приветствуя гостей, вице-премьер Авинян подчеркнул, что правительство придает большое значение созданию конкурентоспособной и технологически развитой экономики с максимальным использованием инновационных подходов и современных научных возможностей в различных секторах экономики. В этом контексте вице-премьер отметил важность сотрудничества с авторитетными международными научно-образовательными учреждениями.

Выразив благодарность за прием, Йенс Гюнтер Нойгебауэр отметил, что они видят большой потенциал для реализации различных программ в Армении в таких направлениях, как защита культурного наследия посредством оцифровки, возобновляемая энергия, внедрение искусственного интеллекта в различных отраслях и так далее. Было отмечено, что институт “Фраунгофер” ищет новые возможности для международного сотрудничества. В этом контексте была отмечена важная роль Армении.

Представители института представили вице-премьеру Армении работы, реализуемые совместно с Матенадараном - Институтом древних рукописей имени Месропа Маштоца.

В ходе встречи были обсуждены возможности реализации совместных проектов. Состоялся обмен идеями о создании в образовательных учреждениях центров обучения важнейшим научным достижениям.