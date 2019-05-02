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Карен Григорян выиграл шахматный турнир в Испании


Представитель Армении Карен Григорян добился отличного результата в испанском международном турнире.

Как сообщает Арменпресс», в испанском городе Сьюдад Де Мостолес состоялся шахматный турнир, в котором приняли участие 169 шахматистов из 9 стран, в том числе 6 гроссмейстеров. Гроссмейстер Карен Григорян выиграл турнир, набрав 8 очков из 9 возможных.




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