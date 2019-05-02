WikiLeaks серьезно обеспокоена состоянием здоровья Ассанжа

Организация WikiLeaks и адвокаты ее основателя Джулиана Ассанжа серьезно обеспокоены состоянием его здоровья и условиями содержания в британской тюрьме. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом представители WikiLeaks заявили в четверг, выступая перед зданием Вестминстерского магистратского суда в Лондоне после слушаний по запросу об экстрадиции Ассанжа в США.

"Мы серьезно обеспокоены состоянием его здоровья. Оно существенно ухудшилось за то время, что он провел в посольстве Эквадора. Теперь же он, по сути, находится в одиночном заключении в своей тюремной камере", - сказала журналистам адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон.

По ее словам, в тюрьме усиленного режима Белмарш, где содержится австралиец, он по 23 часа проводит один в камере, что с точки зрения его законных представителей антигуманно и "совершенно недопустимо".

Ранее врачи диагностировали у Ассанжа депрессию средней тяжести, инфекции дыхательных путей и проблемы с зубами, которые стали результатом долгого пребывания в посольстве Эквадора, где он скрылся от британских властей и попросил политического убежища в июне 2012 года.

Представитель WikiLeaks Кристинн Храфнссон пообещал, что борьба против экстрадиции Ассанжа будет вестись до победного конца, хотя и обещает быть крайне непростой.

Состоявшееся в четверг процедурное слушание по запросу властей США об экстрадиции Ассанжа продлились около 10 минут. Сам австралиец не присутствовал в зале суда, но общался с судьей по видеосвязи из тюрьмы. Ассанж сообщил суду, что не хочет, чтобы его экстрадировали в США. Судья Майкл Сноу постановил, что следующее процедурное слушание состоится 30 мая, а 12 июня запрос об экстрадиции будет рассмотрен более подробно - к тому моменту Минюст США должен будет также передать британскому суду окончательную формулировку обвинений, в соответствии с которыми американское ведомство требует выдачи.