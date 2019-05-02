Потери автоконцерна Volkswagen в связи с "дизельным скандалом" достигли 30 миллиардов евро. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал n-TV со ссылкой на отчетность концерна, опубликованную в четверг.

Сообщается, что только за первые три месяца этого года концерну пришлось направить чуть менее 1 миллиарда евро на юридические расходы. По словам финансового директора VW Франка Виттера, большую часть расходов составили выплаты для урегулирования споров в Северной Америке в связи со скандалом.

Телеканал отмечает, что в настоящее время в Германии ведется около 60 тысяч судебных процессов в отношении Volkswagen.

Концерн Volkswagen осенью 2015 года оказался в центре так называемого "дизельного скандала". Тогда компанию обвинили в США в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов.