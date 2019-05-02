Зеленский ответил Путину

Из общего между Россией и Украиной осталась только государственная граница, пишет в Facebook избранный украинский президент Владимир Зеленский, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Так политик прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина о том, что у народов двух стран есть много общего. По словам Зеленского, ничего общего, кроме границы, между государствами нет, поскольку Украина лишилась Крыма и столкнулась с агрессией в Донбассе.

«И контроль за каждым миллиметром [границы] с украинской стороны Россия должна вернуть», — подчеркнул избранный президент.

Он напомнил о таких решениях российской стороны, как запрет экспорта нефтепродуктов на Украину и открытие пунктов выдачи паспортов жителям Донбасса, а также о задержании украинских моряков в Керченском проливе. «"Братскими" такие отношения точно называть нельзя», — подытожил Зеленский.

29 апреля Владимир Путин, говоря о перспективах переговоров с Зеленским,предположил, что россияне и украинцы «только выиграют» в том случае, если будут иметь общее гражданство.