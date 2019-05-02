Правительство принимает шаги по повышению эффективности организации процессов закупки

Состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, с целью регулирования выявленных в рамках процессов закупок проблем правительство внесло изменения и дополнения в одно из принятых ранее решений. Согласно обоснованию, существующие регулирования не могут в достаточной степени обеспечить эффективность процессов закупок и привлекательность участия в процедурах, в том числе малых и начинающих бизнесов. Участникам процесса представляются формальные условия, в рамках выполнения соглашений участники получают возможность демонстрировать ненадлежащее поведение, ставя под угрозу полное осуществление программ. Соответственно, предлагаемые изменения будут способствовать повышению эффективности процессов и уровня привлекательности процедур, не загружая формальными условиями на этапе оценки заявок, минимизируя потенциальные риски, которые могут возникнуть при исполнении контрактов, а также исключая возможность принятия субъективных решений заказчиками и оценивающей комиссией.

Решением правительства ООО “Коньячный завод Манукян” в рамках инвестиционной программы будет пользоваться льготой по отсрочке уплаты налога на добавленную стоимость на три года. ООО “Коньячный завод Манукян” было основано в 2013 году. Компания планирует создать и запустить соответствующий международным стандартам полностью автоматизированный завод по производству коньяка, вина и фруктовых водок в селе Балаовит Котайкской области Армении, инвестируя 2,8 млрд драмов. Ожидается, что этап производства начнется в 2020 году. Подлежащая отсрочке сумма на закупку оборудования составит 273,4 млн драмов. В результате реализации инвестиционной программы в течение трех лет в компании будет создано 37 новых рабочих мест со средней зарплатой в размере 260 тысяч драмов.

Было одобрено предложение о подписании кредитного соглашение между Республикой Армения и Международным банком реконструкции и развития “Второе дополнительное финансирование проекта улучшения дорожной сети жизненно важного значения” с целью привлечения кредита в размере 13,400,000 евро. Целью проекта является обеспечение доступа к рынкам и услугам для сельских общин путем улучшения жизненно важных дорог (в рамках трех проектов выбраны дороги общей протяженностью в 450 км) и укрепления потенциала министерства транспорта, связи и информационных технологий в управлении дорожной сетью жизненно важного значения.

Правительство решило разрешить Службе по охране исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников министерства культуры в рамках 6,000.0 тыс драмов совместно с компанией “Triangulum Community” организовать фестиваль электронной музыки на территории культурно-исторического музея-заповедника “Гарни”. Мероприятие состоится 6 мая и будет транслироваться в прямом эфире французской медиа-организацией "Cercle". За мероприятием смогут проследить миллионы людей.

Никол Пашинян подчеркнул важность проведения подобных мероприятий и отметил: “Те, кто знаком с электронной музыкой, говорят, что это один из ведущих мировых фестивалей в этой области и привлечет огромное внимание на Армению. Оказывается, в Армении также есть большая армия поклонников электронной музыки. Они также говорят, что многие туристы едут на этот фестиваль”.

Исполнительная власть одобрила ряд законодательных инициатив правительства и представила предложения по законопроектам, представленным фракциями и депутатами НС. В частности, предлагаемые законопроектом “О внесении изменений в закон Республики Армения «О государственной пошлине»” изменения позволят местным промышленным компаниям использовать металлолом в качестве сырья, обеспечивая конкурентоспособные цены на производимую ими конечную продукцию. Принятие этого закона позволит с помощью маркетинговых механизмов применить ограничения на продукты, которые могут быть произведены в нашей стране, стимулируя местное производство, используя и развивая имеющиеся возможности.