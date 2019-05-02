Съемки последнего - 279-го эпизода телесериала "Теория большого взрыва" (The Big Bang Theory) состоялись на студии Warner Bros. в Голливуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния). Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

На площадке присутствовали все звезды популярного ситкома - Джим Парсонс, Кейли Куоко, Джонни Галэки, Саймон Хелберг, Кунан Найар и другие актеры. Многие зрители настолько боялись не получить возможности увидеть своими глазами съемки последней серии любимого сериала, который традиционно снимается при живой аудитории, что занимали места в очереди на съемочную площадку за несколько часов.

Последняя серия ситкома, состоящая из двух получасовых частей, будет показана по американскому телеканалу CBS в середине мая и завершит собой финальный - 12-й сезон, который начался осенью 2018 года. Первый, пилотный эпизод сериала был показан по этому же телеканалу 24 сентября 2007 года.