В этом году у нас есть шанс должным образом обеспечить сельчан оросительной водой: Никол Пашинян

С 1 апреля по 1 июля уровень озера Севан повысится на 49 см. Процесс повышения уровня воды по одному сантиметру за каждые два дня начнется уже сейчас. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян.

“В окрестностях Севана еще холодно, пока нет таяния снега, когда начнется, вода поднимется. В других водохранилищах состояние хорошее", - сказал он, добавив, что в прошлом году, уже в этом сезоне был водозабор из озера Севан.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, отметил: “В этом году у нас есть шанс обеспечить сельчан оросительной водой в надлежащем количестве, и я надеюсь, что этот шанс мы используем. Если глобальные изменения климата в Армении будут происходить так, как в этом году, то можем сказать, что нам повезло”.

Министр охраны природы Эрик Григорян отметил, что исследования, прогнозы есть до 2030, 2070 и 2100 годов. По разным предварительным сценариям к 2030 году речной поток уменьшается примерно на 11%, однако есть также исследования, согласно которым с мая по октябрь количество осадков снизится. С другой стороны, в связи с увеличением испарения из Каспийского моря возможны наводнения и большие осадки вне оросительного сезона. Для этого более чем актуально строительство водохранилищ . Уже на сегодняшний день мы имеем повышение температуры на 1,23 градуса”, - сказал министр.