СМИ: большинство японцев испытывает теплые чувства к новому императору

Подавляющее большинство японцев испытывает теплые чувства к новому императору страны Нарухито. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные опроса, проведенного агентством Kyodo.

Отмечается, что 82,5% респондентов испытывает теплое чувство привязанности к новому императору, и только 11,3% ответили отрицательно на соответствующий вопрос. Примечательно, что подавляющее большинство японцев также положительно высказалось о теоретической возможности восхождения на императорский трон женщины - 79,6% опрошенных Kyodo готовы были бы принять женщину-императрицу. Против высказались только 13,3%.

Японский наследный принц Нарухито в среду вступил в полномочия императора страны. В соответствии с принятым парламентом законом об отречении его отца, бывшего императора Акихито, это произошло в 00:00 часов 1 мая по токийскому времени (18:00 30 апреля мск).