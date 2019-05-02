В штабе Зеленского пообещали провести интересную инаугурацию

Член креативной группы штаба Владимира Зеленского, сценарист проекта "Квартал-95" и сериала "Слуга народа" Юрий Костюк рассказал, что команда избранного президента Украины готовит проведение инаугурации, "которой еще не было на Украине". Как передает Арменпресс, об этом он сообщил в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в четверг.

"Мы, кстати, думали, возможно ли вывести депутатов в другое место на инаугурацию, но для этого надо менять регламент. То есть исторические процедуры, которые мы должны уважать и выполнять. А потом - мы еще что-нибудь придумаем. Мы в процессе обсуждения, не хочу раскрывать все секреты. Я думаю, что такой инаугурации еще не было. Могу сказать, что будет что-то интересное", - рассказал он.

Костюк добавил, что, пока дата инаугурации неизвестна, штаб готовится к проведению церемонии.