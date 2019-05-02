Свое имущество я приобрел до вступления в должность: Исполняющий обязанности начальника ГКС

Исполняющий обязанности начальника Государственной контрольной службы Армении Аргишти Кярамян обратился к вопросу о том, как он успел в 28 лет приобрести 32 млн драмов и 48 тысяч долларов. После заседания правительства в беседе с журналистами он отметил, что приобрел свое имущество до вступления в должность.

“Я поступил на службу в прокуратуру в июне 2016 года, в 2017 году представил декларацию, в которую включил все имущество, ставшее предметом обсуждения, в том числе и движимое и недвижимое имущество. То есть в моей первой декларации я полностью описал свое имущество. До вступления в должность у меня уже было столько денег”, - сказал он, добавив, что в представленных в дальнейшем декларациях существенных изменений не было.

После заседания правительства 25 апреля Аргишти Кярамян в беседе с журналистами не ответил на вопрос о том, как в 28 лет он заработал 32 млн драмов и 48 тысяч долларов США. На следующий день исполняющий обязанности начальника Государственной контрольной службы представил разъяснения.