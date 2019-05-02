Государственная контрольная служба завершает исследования в ЕГМУ и УИУ

Проверки Государственной контрольной службы в Ереванском государственном медицинском университете и уголовно-исполнительных учреждениях находятся на заключительном этапе.

Как передает «Арменпресс», об этом после заседания правительства в беседе с журналистами сказал временно исполняющий обязанности начальника Государственной контрольной службы Армении Аргишти Кярамян, добавив, что в дальнейшем в одной из силовых структур будет начата проверка.

“В понедельник завершится фаза обобщения проверки ЕГМУ. Проверки в водном секторе еще продолжаются, они уже дали довольно положительные результаты, в результате чего возбуждено два государственных дела. В ближайшее время проверки будут продолжены”, - сказал он.

На вопрос о том, не проводятся ли проверки в СНБ, Аргишти Кярамян ответил: “В дальнейшем не могу сказать, в какой силовой структуре мы предпримем проверки, но, однозначно, что наше управление должно работать”.