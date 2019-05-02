В море обнаружили утечку газа из бомб Первой мировой

Утечку горчичного газа (иприта) из найденных бомб времен Первой мировой войны обнаружили в водах Северного моря. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Het Laatste Nieuws.

Вредное выделение нашли около бельгийского города-курорта Конкке Хейст. Губернатор провинции Западная Фландрия Филипп Де Бакер призвал очистить море от «кладбища» боеприпасов. «Лучше сделать это до того, когда утечка газа будет масштабной», — сказал он.

Сообщается, что общий вес найденного груза оценивается в 35 тысяч тонн.

В 2010 году немецкие экологи назвали Балтийское и Северное моря «бомбами с замедленным механизмом», представляющими опасность для людей и окружающей среды из-за сотен тысяч тонн боеприпасов времен Первой и Второй мировых войн. По данным экспертов, в одних немецких территориальных водах этих морей находятся от 400 тысяч до 1,3 миллиона тонн боеприпасов, среди них бомбы с отравляющими веществами.