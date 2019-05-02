Следующие слушания по делу Ассанжа состоятся 30 мая
Следующие слушания по делу об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщает корреспондент ТАСС из зала Вестминстерского магистратского суда.
Председательствовавший на заседании судья Майкл Сноу также постановил, что расширенные слушания по делу Ассанжа состоятся 12 июня.
Сам основатель основатель WikiLeaks заявил по видеосвязи, что не хочет быть экстрадированным в США.
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