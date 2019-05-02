С целью проведения плановых работ в некоторых районах Еревана и Степанавана будет прекращено газоснабжение

ЗАО Газпром Армения сообщает, что с целью проведения плановых работ в Ереване 3-го мая с 09: 30 до 17: 00 будет прекращена подача газа потребителям с 7 по 12 подъезд дома 1 по улице Тихого Дона в административном районе Эребуни города Еревана, с 11: 00 до 14: 00 часов потребителей многоквартирных зданий, особняков и прилегающих общественных объектов 4-го микрорайона города Степанаван. Об этом «Арменпресс» сообщили в компании “Газпром Армения”.

“Просим снисходительности у газопотребителей и также просим соблюдать правила безопасности.

Для получения дополнительной информации о прекращении подачи газа и восстановлении газоснабжения звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении компании.