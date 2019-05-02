Манвел Григорян останется под арестом

Ходатайство защитников о замене ареста бывшего депутата НС РА, бывшего председателя Союза добровольцев “Еркрапа” Манвела Григоряна в качестве меры пресечения под залог не удовлетворено.

Как передает «Арменпресс», решение огласил судья суда общей юрисдикции Еревана Мнацакан Мартиросян.

Суд отклонил ходатайство стороны защиты об освобождении Григоряна под залог в размере 10 млн драмов.

Решение в апелляционном порядке может быть обжаловано в апелляционном уголовном суде в 10-дневный срок с момента его оглашения.

Манвел Григорян продолжает находиться в гражданской больнице.

Ранее при назначении судебного разбирательства судья выносил решение при закрытых дверях, однако Конституционный суд Армении признал это положение антиконституционным. Теперь оно будет рассмотрено при открытых.

Манвелу Григоряну предъявлено обвинение в том, что он незаконно, в обход ограничений, предусмотренных Законом РА “Об оружии”, по предварительному сговору с женой Назик Амирян, сыном Арманом Григоряном и другими лицами, не выясненными следствием, незаконно приобретал, перевозил и незаконно хранил в принадлежащих им трех домах огнестрельное оружие, боеприпасы, патроны для огнестрельного оружия с нарезным стволом, взрывчатые вещества, и также совершал разного рода хищения.

Назик Амирян предъявлено обвинение в том, что, она незаконно, в обход ограничений, предусмотренных Законом РА “Об оружии”, по предварительному сговору с мужем Манвелом Григоряном, сыном Арманом Григоряном и другими лицами, не выясненными следствием, незаконно приобретала, перевозила и незаконно хранила в принадлежащих им трех домах огнестрельное оружие, боеприпасы, патроны для огнестрельного оружия с нарезным стволом, взрывчатые вещества, и также совершала разного рода хищения.