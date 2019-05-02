Компания Обамы снимет сериал об администрации Трампа

Продюсерская компания Higher Ground Productions, принадлежащая бывшему президенту США Бараку Обаме и его супруге Мишель, анонсировала сериал о начальном периоде работы администрации Дональда Трампа, сообщает портал News 18.

Сериал будет киноадаптацией книги американского писателя и журналиста Майкла Льюиса "Пятый риск", в которой повествуется о переходном периоде между администрацией Обамы и президентством Трампа, а также о политических назначениях при новом лидере страны,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Компания будет производить различного рода проекты для широкой аудитории, включая полнометражные и документальные фильмы. Среди них биографическая лента об американском писателе Фредерике Дугласе, сериал о моде в Нью-Йорке после Второй мировой войны и документальный фильм о людях с ограниченными возможностями.