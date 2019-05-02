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3-я серия банкнот Армении вошла в пятерку лучших на международном конкурсе IACA


На 14 - ом Международном конкурсе “Лучшая новая банкнота года или серия банкнот – 2019”, организованном Международной ассоциацией валютных вопросов (IACA-International Association of Currency Affairs), в котором принимали участие 55 претендентов, новая 3-я серия банкнот РА вошла в пятерку лучших и была награждена в качестве финалиста конкурса. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ЦБ Армении.

Финалисты конкурса:

Центральный банк Армении - новая серия банкнот

Резервный банк Австралии - банкнота $ 50 новой серии,

Канадский банк - вертикальная банкнота $10 новой серии,

Мексиканский банк-  банкнота в 500 песо новой серии,

Банк Норвегии - новая серия банкнот.

С 2007 года конкурс “Лучшая новая банкнота года или серия банкнот”  проводится IACA ежегодно.

В конкурсе могут принимать участие банкноты, выпущенные за 18 месяцев до даты проведения конкурса.




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