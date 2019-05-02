3-я серия банкнот Армении вошла в пятерку лучших на международном конкурсе IACA
На 14 - ом Международном конкурсе “Лучшая новая банкнота года или серия банкнот – 2019”, организованном Международной ассоциацией валютных вопросов (IACA-International Association of Currency Affairs), в котором принимали участие 55 претендентов, новая 3-я серия банкнот РА вошла в пятерку лучших и была награждена в качестве финалиста конкурса. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ЦБ Армении.
Финалисты конкурса:
Центральный банк Армении - новая серия банкнот
Резервный банк Австралии - банкнота $ 50 новой серии,
Канадский банк - вертикальная банкнота $10 новой серии,
Мексиканский банк- банкнота в 500 песо новой серии,
Банк Норвегии - новая серия банкнот.
С 2007 года конкурс “Лучшая новая банкнота года или серия банкнот” проводится IACA ежегодно.
В конкурсе могут принимать участие банкноты, выпущенные за 18 месяцев до даты проведения конкурса.