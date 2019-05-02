Генпрокурор исключает политическое преследование в отношении Роберта Кочаряна

Генеральный прокурор Армении Артур Давтян исключает утверждение адвокатской группы второго президента Армении Роберта Кочаряна о том, что в отношении Кочаряна осуществляется политическое преследование.

Как передает «Арменпресс», об этом Давтян сказал 2 мая в беседе с журналистами в НС Армении.

“Вменяется конкретный поступок, который сочетается с конкретной статьей Уголовного кодекса “, - сказал Давтян.

По уголовному делу о событиях 1 - 2 марта 2008 года второму президенту РА Роберту Кочаряну, экс-министру обороны РА - Микаелу Арутюняну и Генеральному секретарю ОДКБ - Юрию Хачатурову предъявлено обвинение по части 1 статьи 300.1 Уголовного кодекса РА - свержение конституционного строя Республики Армения по предварительному сговору с другими лицами. Микаел Арутюнян объявлен в розыск, Юрий Хачатуров освобожден под залог в 5 млн драмов, а Роберт Кочарян арестован. Адвокаты Роберта Кочаряна обжаловали решение об аресте.