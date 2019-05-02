3-го и 4-го мая состоится мероприятие “Дни вина”. Движение на улицах Сарьяна и Московян будет ограничено

В Ереване 3 и 4 мая будет ограничено движение по улицам Сарьяна и Московян.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила мэрия Еревана. Причина ограничения движения -мероприятие “Дни вина Еревана”.

“3-го мая с 12:00 до 23:00 и 4-го мая с 12:00 до 23:00 на участке улиц Пушкина- Сарьяна - Московян - Спендиарян с целью надлежащей и безопасной организации мероприятия “Дни вина Еревана” будет ограничено движение автотранспортных средств”, - говорится в сообщении.

Ежегодное мероприятие “Дни вина Еревана” уже стало любимым и ожидаемым не только в Армении, но и за ее пределами. Оно стало одной из визитных карточек Еревана на мировом рынке событийного туризма.

“Дни вина Еревана” способствуют укреплению и повышению имиджа Армении и, в частности Еревана, на мировом рынке туризма. Поставлена задача привлечь наибольшее число туристов из стран, имеющих майские каникулы, и занять конкурентное положение в регионе.