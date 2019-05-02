Ходатайство адвоката Манвела Григоряна суд отклонил из-за необоснованности

Один из защитников бывшего депутата НС РА Манвела Григоряна Левон Багдасарян в суде общей юрисдикции Еревана представил ходатайство о самоотводе судье Мнацакану Мартиросяну на основании подозрений в предвзятости.

Как передает «Арменпресс», Багдасарян отметил, что судья небеспристрастен, поскольку он запретил Григоряну участвовать в заседаниях.

Суд удалился в комнату совещаний и принял решение отклонить ходатайство адвоката Манвела Григоряна Левона Багдасаряна от 2 мая 2019 года о самоотводе председательствующего судьи Мартиросяна.