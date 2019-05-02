Назван продукт, способный защитить от ожирения

Ученые из Японии пришли к выводу, что уровень ожирения существенно ниже в регионах, жители которых употребляют много риса. Об этом сообщает портал EurekAlert.

Так, более стройным оказались жители стран, в чьем рационе было порядка 150 граммов крупы в день в сравнении с теми, кто съедал в среднем по 14 граммов.

Исследование охватило жителей 136 стран,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Специалисты также учитывали такие факторы, как уровень жизни, расходы на здравоохранение, образование и ВВП.

"Уровень ожирения низок в странах, где рис относится к основным продуктам питания. Таким образом, японская кухня или азиатская диета, в основе которой лежит употребление риса, может помочь предотвратить ожирение. Поскольку заболеваемость ожирением растет во всем мире, употребление этого продукта можно рекомендовать в том числе жителям западных стран", — заявил профессор Томоко Имаи из Женского колледжа гуманитарных наук Doshisha.

Однако диетологи предупредили, что чрезмерное употребление риса может способствовать развитию метаболического синдрома и диабета.