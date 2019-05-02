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Трамп пригласил премьер-министра Венгрии в Вашингтон


Президент США Дональд Трамп пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посетить Вашингтон. Об этом сообщил пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковач в четверг на своей странице в Twitter.

По его словам, Трамп пригласил Орбана в Вашингтон на 13 мая. "На повестке дня: энергетическая безопасность, оборонное сотрудничество, двусторонние отношения и региональная безопасность", - добавил Ковач в своем заявлении,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее посол Соединенных Штатов в Венгрии Дэвид Корнстейн в интервью газете The New York Times заявил, что Трамп намерен развивать отношения с Орбаном и считает его "сильным лидером".

 




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