Во Франции заявили, что восстановление Нотр-Дама может продлиться более пяти лет

Срок реконструкции собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара, может превысить те пять лет, которые отвел на эти работы президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом сообщил министр культуры страны Франк Риестер в интервью, опубликованном в четверг газетой Le Parisien.

"Работы могут быть завершены как в срок более пяти лет, так и менее его. Главное, чтобы все было сделано тщательно. Но совершенно очевидно, что придется вести эти работы в высоком темпе, чтобы как можно быстрее вернуть собор верующим, парижанам, всем французам и туристам", - заявил Риестер,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Он заверил, что несмотря на представленный правительством законопроект, который будет рассмотрен 10 мая Национальным собранием и предусматривает отмену целого ряда нормативных актов с тем, чтобы быстрее провести реставрацию, "никакие положения о защите национального достояния нарушены не будут". "Я выступаю гарантом этого", - подчеркнул министр культуры. "Будет сформировано целое сообщество историков, техников, ученых с тем, чтобы реставрация стала наилучшей из всех возможных", - сказал Риестер.