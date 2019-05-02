Теван Погосян придает большое значение возвращению Арцаха в переговорный процесс

Только после возвращения Арцаха за стол переговоров можно говорить о решении проблемы.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 2 мая заявил председатель Международного центра человеческого развития Теван Погосян.

“Если Арцах не сидит за столом переговоров, то мы не обсуждаем проблему и разрешение конфликта. Мы обсуждаем возможность формирования мирной среды, формирования вопросов доверия, возможно обменов. Только после возвращения Арцаха за стол переговоров можно будет говорить о проблеме”, - сказал Погосян и добавил, что он не помнит какого-либо времени, чтобы вопрос вовлечения гражданского общества не поднимался.

По мнению Погосяна, если Арцах не вернется за стол переговоров, то каждый раз ситуация будет повторяться. Говоря о сроках реализации этого, он отметил, что нужно строить новое на упущениях более правильным образом и ускорять процесс.