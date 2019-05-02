В Армении ожидаются дожди, температура воздуха понизится

На территории республики 2-го, с 5 по7 мая в отдельных районах после полудня, ночью и после полудня 3-го в большинстве регионов ожидается кратковременный дождь с грозой, в отдельных местах возможен град.

Как передает «Арменпресс», МЧС Армении сообщает, что 4-го и ночью 5-го мая время от времени ожидается дождь с грозой, в отдельных местах - интенсивные дожди. Ветер юго-восточный с порывами до 4-6 м/с, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м / с. 4-го мая температура воздуха понизится на 5-6 градусов, с 5-7 повысится на столько же.

В Ереване в вечерние часы 2-го, ночью и после полудня 3-го мая ожидается кратковременный дождь с грозой, 4-го и ночью 5-го мая время от времени ожидается дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 17-20 м/с. Днем 5-го, с 6 по7 мая ожидается погода без осадков.