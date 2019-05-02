Генпрокуратура направила сообщение о Гагике Царукяне в ССС

Генпрокуратура РА сообщение, представленное партией “Решение гражданина” относительно председателя партии “Процветающая Армения” и руководителя парламентской фракции “Процветающая Армения” Гагика Царукяна направила в Специальную следственную службу. Как передает «Арменпресс», об этом 2 мая в беседе с журналистами заявил генпрокурор Армении Артур Давтян.

“Представлено сообщение о преступлении,что предусмотрено уголовно-процессуальным законом. Закон уголовного судопроизводства предусматривает процедуру рассмотрения сообщений. Мы руководствовались этой процедурой, направили сообщение в Специальную следственную службу, Специальной следственной службе поручено предпринять процедуры, предусмотренные статьей 180 Уголовно-процессуального кодекса, и будут проведены следственные действия, в результате которых орган предварительного следствия будет обязан дать правовую оценку”, - сказал Давтян.

29 апреля секретарь исполнительного органа партии “Решение гражданина” Сурен Саакян представил заявление генеральному прокурору РА Артуру Давтяну с просьбой возбудить уголовное преследование в отношении депутата НС РА Гагика Царукяна, основываясь на прекращении полномочий депутата в случаях нарушения требований несовместимости депутатского мандата. А также в предусмотренном законом порядке провести расследование для выяснения наличия состава преступления в незаконном участии в предпринимательской деятельности.

На тех же основаниях обращение было направлено также и председателю НС Арарату Мирзояну с просьбой обратиться в Конституционный суд по вопросу прекращения полномочий депутата и создать временную комиссию по вопросам депутатской этики для проведения расследования по данному вопросу.