Масис Маилян выступил на международной книжной ярмарке в Буэнос-Айресе

1 мая делегация Республики Арцах, возглавляемая министром иностранных дел Масисом Маиляном, в последний день визита в Аргентинскую Республику приняла участие в 45-ой международной книжной ярмарке в Буэнос-Айресе. В известном международном мероприятии, в котором участвовало более четырех десятков стран, Армения была представлена отдельным павильоном, коллекция которого пополнилась книгами, подаренными арцахской делегацией․

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МИД Арцаха, в рамках ярмарки состоялось мероприятие, посвященное Республике Армения, на котором присутствовало более 1200 зрителей. На мероприятии выступил министр иностранных дел Масис Маилян. В частности, он отметил особую любовь арцахского народа к книге и чтению. Министр Маилян выразил благодарность всем представителям армянских организаций Аргентинской Республики и всем тем, кто обеспечил организацию плодотворного визита.