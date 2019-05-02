Национальное собрание Республики Арцах созовет внеочередное заседание

2-го мая председатель Национального собрания Арцаха Ашот Гулян, согласно 2-й части 114-й статьи Конституции Республики Арцах и 3-й части 37-й статьи Закона Республики Арцах “Регламент Национального собрания”, подписал постановление о созыве 3-го мая в 11:00 внеочередного заседания НС.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе НС НКР, с инициативой проведения внеочередного заседания выступил президент республики, представив на обсуждение проект Закона О внесении изменений в Закон Республики Арцах “О государственном бюджете Республики Арцах на 2019 год".