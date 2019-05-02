Австралия продолжает оказывать консульскую поддержку Ассанжу
13:38, 2 Май, 2019
Правительство Австралии продолжает оказывать консульскую поддержку основателю Wikileaks, австралийцу Джулиану Ассанжу, приговоренному накануне британским судом к 50 неделям тюрьмы за нарушение в 2012 году условий выхода под залог, заявил РИА Новости в четверг официальный представитель министерства иностранных дел и торговли Австралии.
"Австралийское правительство продолжает предоставлять господину Ассанжу консульскую поддержку, которая включает в себя посещение его в тюрьме и общение с его близкими в Австралии", - сказал представитель МИД Австралии,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
В четверг состоятся слушания по вопросу об экстрадиции Ассанжа в США.