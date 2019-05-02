В Еврокомиссии сообщили о рекордном росте поставок СПГ из США

Объем поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США в Евросоюз с июля 2018 года достиг 10,4 миллиардов кубометров, увеличившись на 272%, сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на эксклюзивные данные Еврокомиссии.

По ее данным, в марте 2019 года был зарегистрирован рекордный объем поставок американского СПГ в ЕС – более 1,4 миллиарда кубометров,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

США являются третьим по значимости поставщиком СПГ в страны-члены ЕС, на долю Соединенных Штатов приходится 12,6% рынка сжиженного газа в объединенной Европе. В структуре суммарного экспорта СПГ поставки США в ЕС составляют 35%, сообщает издание.