6-й Республиканский конкурс юных композиторов имени Эдварда Мирзояна пройдет с 11 по 13 мая

При содействии Министерства культуры Республики Армения и по инициативе Союза композиторов Армении, а также при содействии мэрии Еревана, Ереванской государственной консерватории им. Комитаса и фонда “Эдвард Мирзоян” 11-13 мая 2019 года состоится 6-й Республиканский конкурс юных композиторов имени Эдварда Мирзояна.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства культуры Армении, в конкурсе имеют право участвовать армянские композиторы до 18 лет. Конкурс пройдет в двух возрастных группах: в младшую группе будут участники до 13 лет, которые должны представить одно произведение, написанное для любого инструмента, длительностью до 5 минут. В старшей группе - участники от 14 до 18 лет, которые должны будут представить произведение, написанное для четыре инструментов, длительностью не более 10 минут.

11 мая в 16:00 состоится конкурсный тур. 12 мая, в день рождения Эдварда Мирзояна, участники в 12:00 посетят Пантеон и воздадут дань уважения памяти известного композитора. 13 мая в 16:00 состоится Гала-концерт и церемония награждения.

В каждой группе участники, занявшие призовые места, будут награждены именными сувенирами-кубками, почетными грамотами, а победители - Почетной грамотой мэра Еревана и денежными призами от Фонда “Эдвард Мирзоян”. Конкурсные произведения будут записаны в акустической лаборатории Ереванской государственной консерватории. Участники, не занявшие призовые места, будут награждены поощрительными подарками и свидетельствами об участии. Для всех участников в Ереванской государственной консерватории преподавательским составом ЕГК будут проведены мастер-классы, также будет организован концерт в зале ЕГК. Все участники получат возможность принять участие в онлайн-конкурсе “Зрительские симпатии”, который пройдет на странице конкурса в Facebook.

Цель Республиканского конкурса юных композиторов - каждый год под одной крышей собирать талантливых молодых армянских композиторов, предоставляя им возможность представить свои произведения и быть частью армянской композиторской школы.

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