WP: переговоры оппозиции Венесуэлы с правительством Мадуро могли увенчаться успехом

Тайные переговоры венесуэльской оппозиции с правительством президента Николаса Мадуро, начатые два месяца назад, могли увенчаться успехом. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

По их мнению, оппозиция "разработала довольно масштабный план" по отстранению от власти Мадуро. В частности, продолжает издание, она вела тайные переговоры с представителями правительства, но Соединенные Штаты не принимали непосредственного участия в них. "Мы знали об усилиях, начавшихся около двух месяцев назад, - отметил источник газеты. - Были времена, когда они казались серьезными, а иногда - не такими серьезными". По его словам, "в течение последних нескольких недель было ясно, что они достигают соглашения" с министром обороны республики Владимиром Падрино Лопесом наряду с главой Верховного суда и начальником президентской охраны с тем, чтобы они "перешли на другую сторону",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Не признавая главой государства Хуана Гуайдо, Падрино и другие, поясняет The Washington Post, готовы были подписать документы, "подтверждающие их лояльность венесуэльской конституции, согласно которой контролируемая оппозицией Национальная ассамблея [парламент] объявила переизбрание Мадуро нелегитимным". В обмен венесуэльские должностные лица сохраняли свои посты в новом правительстве. Тем же, кто захотел бы покинуть республику, Соединенные Штаты давали "косвенные гарантии", что не будут против этого, и "даже, может быть", разрешат доступ к активам, находящимся за рубежом.

Однако во вторник Падрино в прямом эфире заявил о верности ВС республики Мадуро после восстания группы военнослужащих.