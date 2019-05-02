Бывшая первая леди Грузии стала телеведущей

Бывшая первая леди Грузии, супруга экс-президента Георгия Маргвелашвили Мака Чичуа стала ведущей телеканала "Месаме".

В авторской передаче Чичуа будет говорить о насущных темах.

"Лично у меня много накопилось, что сказать. Я решила обсудить эти темы на "Третьем", - говорит Мака Чичуа в промо-ролике к своей передаче,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

О сложной финансовой ситуации в семье четвертого президента Мака Чичуа рассказала еще в декабре 2018 года. Тогда она призналась, что серьезно задумывается о будущем, так как после истечения срока полномочий Георгия Маргвелашвили ее семья осталась без каких-либо сбережений. По словам Чичуа, когда ее муж был на посту, им "денег хватало", а теперь у них нет "ничего".

Мака Чичуа стала первой леди Грузии в 2014 году, спустя год после инаугурации Георгия Маргвелашвили. Свидетелями на их свадьбе были дети от предыдущих браков, подруги детства - Машо Чичуа и Анна Маргвелашвили. Они-то и познакомили будущих супругов. В 2015 году у Чичуа и Маргвелашвили родился сын - Теймураз, в 2018 году - второй сын Тома.

У Маки уже есть опыт работы на телевидении. Она была членом жюри популярного шоу талантов "Ничиери" на телеканале "Рустави 2", а также работала гримером на телевидении.

Бывшая первая леди никогда не занималась политикой. Она окончила художественную академию, снималась в клипах и художественных фильмах, а также оказывала помощь детям с ограниченными возможностями.

"Месаме"- это познавательно-развлекательный канал. В многочисленных рубриках его передач освещаются актуальные темы социальных, экономических и культурных сфер.