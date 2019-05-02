Началось предварительное заседание по делу Манвела Григоряна и Назик Амирян

В суде общей юрисдикции Еревана 2 мая началось первое открытое судебное заседание по делу бывшего председателя Союза добровольцев “Еркрапа”, бывшего депутата НС Манвела Григоряна и его супруги Назик Амирян.

Как передает «Арменпресс», на заседании председательствует судья Мнацакан Мартиросян.

На заседании обсуждается вопрос меры пресечения подсудимых и решение об изменении, отмене или оставлении без изменения избранной в отношении Манвела Григоряна меры пресечения в виде ареста.

Назик Амирян находится в суде, а Манвел Григорян - в гражданской больнице.

Ранее при назначении судебного разбирательства судья выносил решение при закрытых дверях, однако Конституционный суд Армении признал это положение антиконституционным. Теперь оно будет рассмотрено при открытых.

Манвелу Григоряну предъявлено обвинение в том, что он незаконно, в обход ограничений, предусмотренных Законом РА “Об оружии”, по предварительному сговору с женой Назик Амирян, сыном Арманом Григоряном и другими лицами, не выясненными следствием, незаконно приобретал, перевозил и незаконно хранил в принадлежащих им трех домах огнестрельное оружие, боеприпасы, патроны для огнестрельного оружия с нарезным стволом, взрывчатые вещества, и также совершал разного рода хищения.

Назик Амирян предъявлено обвинение в том, что, она незаконно, в обход ограничений, предусмотренных Законом РА “Об оружии”, по предварительному сговору с мужем Манвелом Григоряном, сыном Арманом Григоряном и другими лицами, не выясненными следствием, незаконно приобретала, перевозила и незаконно хранила в принадлежащих им трех домах огнестрельное оружие, боеприпасы, патроны для огнестрельного оружия с нарезным стволом, взрывчатые вещества, и также совершала разного рода хищения.