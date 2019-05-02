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Правительство дало отрицательное заключение на предложение о проведении заседаний НС два раза в год в областях


Правительство дало отрицательное заключение по проекту, представленному депутатом фракции “Процветающая Армения”  Сергеем Багратяном.

Депутат предлагает два раза в год проводить заседания Национального собрания в одной из областей.

“Мы считаем, что в этом есть проблема, поскольку обеспечение всего этого процесса связано с большими затратами и сложностями”, - по сообщению «Арменпресс», сказал министр юстиции Армении Артак Зейналян, добавив, что в случае возникновения необходимости, НС может провести  заседание в области, но закрепление этого положения законом не нужно, и может стать угрозой безопасности депутатов НС.

Премьер-министр Никол Пашинян сказал, что комиссии НС постоянно могут проводить выездные заседания, но выездное заседание всего Национального собрания потребует больших расходов и  много времени.

“Меня всегда интересовало, какого мнения придерживаются наши грузинские коллеги о переносе Национального собрания из Тбилиси в Кутаиси, я в свою бытность депутатом общался с коллегами, они говорили, что решение не оправдало себя и возникли сложности”, - отметил премьер-министр.


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